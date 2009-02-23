Діяльність колекторських фірм - незаконна

Діяльність колекторських фірм на сьогодні знаходиться поза законом.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Інтер" міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

За його словами, колекторські фірми, тобто фірми, які виконують доручення банків і збирають борги за кредитами, - це “сегмент фінансово-банківської діяльності, і він має ліцензуватися”.

Міністр додав, що на сьогодні немає законодавства, яке б регулювало діяльність таких фірм та передбачало процедуру ліцензування.

М.ОНІЩУК також зауважив, що колекторські фірми отримують доступ до персональної інформації про громадян: про особу та склад сім’ї, майновий стан, а це є порушенням законодавства, оскільки вони не мають на це права. За його словами, “банк має таке право, але це право він не може передати колекторській фірмі”.

М.ОНІЩУК вважає, що парламент має або законодавчо врегулювати діяльність таких фірм, або створити умови захисту громадян від цих фірм.