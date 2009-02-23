Прес-конференція, присвячена безпрецедентному випадку порушення конституційних прав людини і громадянина співробітниками Дарницького РУ ГУМВД України в м. Києві

24 лютого - 16-00- Прес-конференція, присвячена безпрецедентному випадку порушення конституційних прав людини і громадянина співробітниками Дарницького РУ ГУМВД України в м. Києві. Учасники: Денис Бугай, адвокат; Ігор Шевченко, почесний президент Асоціації Юристів України; Ілля Костін, адвокат, старший партнер ЮК "Правовий Альянс"; Валентин Загарія, партнер ЮФ "Spenser, що управляє & Kauffmann"; Євген Солодко, адвокат, керівник АО "Солодко і партнери" (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефони : 227 43 38 +38(050)397-70-17, dokuchaeva@l-a.com.ua.

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