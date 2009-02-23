Профспілки - Тимошенко: два тижні на примирення або буде біда

Федерація профспілок України вступила у колективний трудовий спір з Кабінетом міністрів через невиконання ним своїх зобов’язань, передбачених Генеральною угодою між профспілками та урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова ФПУ Василь ХАРА.

Він підкреслив, що на сьогодні оцінка Федерації профспілок соціально-економічної ситуації в Україні є діаметрально протилежна тій, яку дає Кабмін, і підтвердженням цьому є тисячі листів від людей, які пишуть про масову зупинку підприємств, зростання кількості звільнених з роботи працівників, зменшення заробітної плати, соціальної допомоги.

За прогнозами профспілкових експертів, на початку березня ситуація в країні може значно погіршитися.

В.ХАРА нагадав, що 23 грудня 2008 року профспілки вже виводили людей на страйк та передали уряду вимоги терміново розробити низку заходів з виведення країни з кризи.

Водночас, за його словами, на 11 лютого уряд не запропонував профспілкам таку програму, тобто їхні вимоги не були задоволені. У зв’язку з цим федерація вимушена була вступити у колективний трудовий спір з урядом.

Зараз, за словами голови ФПУ, розпочалась така звана «процедура примирення», тобто створено спеціальну комісію за участі представників профспілок та представників уряду, які спільно шукатимуть вихід зі складної ситуації, пов’язаної із зобов’язанням Кабміну перед профспілками.

«Це може бути максимум два тижні. За два тижні буде відомо, що буде насправді. Ми незацікавлені у затягуванні цього процесу, оскільки ситуація в економіці погіршується, і якщо ми не переконаємо Кабмін вжити кардинальних заходів по мінімізації наслідків економічної кризи, то у нас в країні може бути біда. Люди вийдуть на вулиці, і ця некерована маса може спровокувати не просто безпорядки, не просто акції протесту, а й такі небажані події, які потягнуть за собою багато негативного в країні», - переконаний В.ХАРА.

Він підкреслив, що першочерговою вимогою ФПУ до Кабміну є саме підтримка вітчизняних товаровиробників і збереження таких важливих галузей як металургія, машинобудування.

«Якщо вони (урядовці – УНІАН) усвідомлять, запропонують графік виконання наших вимог, то ми готові розглянути цей графік і пояснити людям, що доведеться ще трішки почекати, перш ніж будуть реалізовані ці пункти. Якщо Кабмін не сприйме це правильно і відмовиться від виконання тих зобов’язань, які він підписав, ми змушені будемо перейти до жорсткої опозиції і нарощувати акції протесту», - підкреслив В.ХАРА.

За його даними, на сьогодні членами ФПУ в усіх регіонах України є близько 9 млн. осіб.

Сьогодні у Києві проходять Всеукраїнські збори голів первинних профспілкових організацій Федерації профспілок України.