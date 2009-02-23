Попереджувальна акція «Маніфестація народного гніву громадян України, щодо захисту своїх земельних, трудових і соціальних прав»

24 лютого - 9-00 - Загальноукраїнський трудовий рух «Солідарність» проведе попереджувальну акцію: «Маніфестація народного гніву громадян України, щодо захисту своїх земельних, трудових і соціальних прав». Маніфестанти пройдуть по маршруту: ВРУ, Верховний Суд України, Cекретаріат Президента України і вручать представникам влади резолюцію, в якій буде відображене обурення громадян за стан у державі, протест профспілок, щодо ганебного і антинародного проекту Кодексу законів про працю в Україні. Місце збору - стадіон «Динамо»;

15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція за підсумками акції. Організатор - Загальноукраїнський трудовий рух «Солідарність». Тема: "Настав час розплати! Існуюча політична система України – є загроза для держави і народу. Народ повинен взяти відповідальність за майбутнє України на себе". В акції братимуть участь селяни, шахтарі, громадські організації, чесні профспілки, кияни, представники областей України, та АР Крим. Основний лозунг маніфестації: "Влада – народу. Гроші – громадам. Земля – селянам." Учасники прес-конференції: Віктор Горобчук, голова Правління «ЗТРС»; Костянтин Ільченко, голова виконкому «ЗТРС»; Микола Бойко, член Правління «ЗТРС»; Олександр Шокало, член Правління «ЗТРС», голова МГО «Четверта хвиля» (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал).Телефон: 8-050-657-74-18. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.