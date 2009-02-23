Прес-конференція на тему: «Національний Форум Профспілок України попереджає про загрозу неконтрольованого всеукраїнського страйкового руху»

24 лютого - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Національний Форум Профспілок України попереджає про загрозу неконтрольованого всеукраїнського страйкового руху». Учасники оприлюднять факти свавілля та утиску своїх прав власниками та владними органами. Учасники: голова Національного Форуму Профспілок України Мирослав Якібчук; представник активу підприємців малого та середнього бізнесу, приватний підприємець Олександр Бельський (м. Київ); голова первинної профспілкової організації ВПС «Захист справедливості» Суднобудівного заводу ім. 61 комунара Ігор Бойко (м.Миколаїв); голова асоціації вантажних перевізників Львівщини, член координаційної ради «Всеукраїнського страйку перевізників» Сергій Чепурний; голова первинної профорганізації «Львівські авіалінії» Станіслав Дяченко (м.Львів); директор комунального закладу «Навчально-реабілітаційний центр «Теремок» Марина Вороніна (м.Херсон); керівник органу, уповноваженого представляти інтереси найманих робітників ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод» М.Сухінін (м.Полтава) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Потрібна акредитація. Телефони: 235-83-35, 80956533799 E-mail: press-office@i.ua.

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