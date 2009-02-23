Київський медіа-кіноклуб: показ документального фільму Серджіо Трефо «Лісабонці»

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) запрошує журналістів 26 лютого о 16.00, взяти участь у Київському медіа-кіноклубі.

У програмі:

- показ документального фільму Серджіо Трефо «Лісабонці» (Португалія, 2004, з англ. Субтитрами). Стрічка розповідає про космополітизм міста, й іммігрантське життя приїжджих з України, Росії, Молдови, Естонії, Пакістану, Бангладеш та Нігерії;

- презентація нової роботи американського дослідника, директор Інституту Кеннана та Проекту порівняльних міських досліджень Міжнародного центру підтримки науковців ім. Вудро Вільсона (Вашингтон) Блера Рубла «Новітнє право на українське місто»;

- спілкування з гостем Київського медіа-кіноклубу: Блер А. Рубл.

Блер А. Рубл – директор Інституту Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців імені Вудро Вілсона у м. Вашингтон. Визначний експерт з проблем Росії та України. Народився у м. Нью-Йорк, працював у Раді досліджень з соціальних наук, Нью-Йорк (1985-1989) та у Національній Раді радянських та східно-європейських досліджень (1982-1985). Доктор політології Університету м. Торонто (1977), диплом з найвищими відзнаками за спеціалізацією «політологія» Університету Північної Кароліни, м. Чепел Хіл (1971). Автор кількох монографічних досліджень. Основні праці присвячені долі російських та українських міст у XX столітті: «Новітнє право на українське місто» (2009), «Капітал розмаїтості. Транснаціональні мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві» (2005); «Нетрадиційні» мігранти у Києві» (2003); «Другі столиці: політика прагматичного плюралізму в Чикаго «позолоченого віку», Москві срібного віку та Осаці епохи Мейджи» (2001); «Гроші співають: політика міського простору в м. Ярославль пострадянського періоду» (1995) та «Ленінград: формування радянського міста» (1990). Редактор низки монографій з проблем розвитку міст у Росії та Україні.

Нагадаємо, Медіа-кіноклуб «На Сіновалі» набуває нового імені й статусу, відтепер це Київський медіа-кіноклуб, місце зібрань – знаний Кнайп-клуб «Купідон». Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збирається у Кнайп-клубі «Купідон» за адресою: вул. Пушкінська, 1-3/5.

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до Ольги Веснянки, vesna@prostirzmin.org, 8050 334 6604

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід лише для акредитованих.