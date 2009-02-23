Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, проведе прес-тур в Донецькій області

24 – 27 лютого Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, проведе прес-тур в Донецьку область. Мета заходу – ознайомити журналістів центральних ЗМІ з потребами та реальною ситуацією з фінансуванням програм протидії ВІЛ/СНІДу за рахунок бюджетних коштів та з альтернативних джерел в одній з найбільш уражених епідемією областей України. Програма прес-туру передбачає поїздки в обласний наркодиспансер, СНІД-відділення, сайти замісної підтримувальної терапії, жіночу виправну колонію (м. Сніжне), спілкування з ВІЛ-позитивними активістами, театральну виставу на тему толерантності та візит у Святогірську Лавру. Заявку надсилати на електронну адресу: safonenko@network.com.ua з позначкою: «Участь у прес-турі». Телефони: 467-75-66, 467-75-69, 467-75-67,467-75-84, 8 067 406 49 00.