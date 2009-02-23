Засідання Національного прес-клубу на тему: “Перспектива запровадження в Україні відновного правосуддя”

25 лютого - 10-00 - Відбудеться засідання Національного прес-клубу “Українська перспектива” на тему: “Перспектива запровадження в Україні відновного правосуддя”. Запрошені: Роман Коваль, президент Українського Центру Порозуміння; Мануель Естер, директор Швейцарського Бюро співробітництва в Україні; Тетяна Шевченко, суддя Верховного Суду України; Віктор Лобач, начальник управління організації підтримання державного обвинувачення Генеральної Прокуратури України; Віталій Куц, проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України (“Укрінформ”, вул..Б.Хмельницького. 8/16). Телефони: 278-87-64, 8(097)534-54-10, 8(067)507-63-39.

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