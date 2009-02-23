Прес-конференція на тему ”Комплексний та комплементарний підхід до управління міграцією в Україні”

25 лютого - 12-30 - Прес-конференція проекту “КГДІС Україна – Розширення можливостей та технічна допомога органам влади України для ефективної боротьби з неврегульованою транзитною міграцією (ЕРІТ) - Комплексний та комплементарний підхід до управління міграцією в Україні”, що фінансується ЄС, з приводу закінчення першої фази виконання проекту. (готель Русь, секції А+Е, вул.. Госпітальна, 4). Потрібна акредитація. Телефон: 501 94 96; Email: Zdenek.Belonoznik@icmpd-ua.org до 18-30 23 лютого.