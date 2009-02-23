26 лютого о 10-30 відбудеться судове слухання в справі Євгена Новіцького 1988 р.н. (за твердженням захисту підсудного, у хлопця під тортурами в Дарницькому РВ ГУ МВС м. Києва відібрали "явку з повинною" - зізнання у вбивстві, якого він не вчиняв). Слухатиметься апеляція адвокатів Євгена Новіцького: Веремієнка О.І. та Гречановського В.В. на вирок судді Бець О.В. Дарницького райсуду міста Києва, яким Новіцького Є.О. було визнано винним та засуджено до 9 років позбавлення волі.

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