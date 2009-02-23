В Білорусі поліпшилася ситуація зі свободою преси

У ситуації із свободою преси в Білорусі «щось змінилось, але залишається багато такого, що слід змінити», - таким було головне враження депутатів Європейського парламенту, які 20 лютого відвідали Мінськ, повідомляє БАЖ.

За словами керівника делегації Європарламенту у зв’язках із Білоруссю Яцека Протасевича, свобода преси в Білорусі залишається для Європарламенту пріоритетом. «Ми раді, що відбулись консультації між Білоруською асоціацією журналістів та білоруською владою. Знаємо, що результати важливіші за факти, але самі факти таких зустрічей є добрими знаками», - каже пан Протасович. Разом із тим, делегати хотіли б зрозуміти, чи йдеться про поодинокі кроки, чи з’явилась тенденція налагодження діалогу між недержавною пресою і владою.

За словами депутата Лайми Андрикієне, європарламентарі вітають факт повернення у передплату та державну систему розповсюдження двох газет - «Народная воля» і «Наша Ніва». «Але є також список інших видань, поки що не включених у каталог «Белпошти» - «Новы час», «Бор­исовские новости», «Витебский курьер» тощо. Ми також знаємо, що є перелік із 12 видань, не включених у розповсюдження через «Союздрук», - сказала пані Андрикієне.

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