Родина Політковської не буде оскаржувати вирок суду

Родина вбитої журналістки Анни Політковської не оскаржуватиме вердикт суду, що виправдав усіх звинувачених у цій справі, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ. Про це заявила адвокат родини Політковської Ганна Ставицька. За її словами, процес показав, наскільки неефективною була робота слідства. Адвокат висловила сподівання, що справжні вбивці Політковської будуть знайдені.

Нагадаємо, колишні співробітники правоохоронних органів Павло Рягузов і Сергій Хаджікурбанов звинувачувалися у здирництві у бізнесмена 10 тис. дол. і у перевищенні повноважень. Хаджікурбанов, а також брати Джабраїл та Ібрагим Махмудови, - у вбивстві, скоєному організованою групою осіб. Крім того, Сергій Хаджікурбанов додатково звинувачувався в незаконному використанні зброї, яку він, на думку слідства, передав виконавцеві вбивства журналістки.

Оглядач «Нової газети» Ганна Політковська була вбита 7 жовтня 2006 р. в під`їзді будинку на вул. Лісовій у Москві. Її тіло з вогнепальними пораненнями виявила в ліфті сусідка, поряд знайдено пістолет Макарова і чотири гільзи. Прокуратура Москви порушила кримінальну справу за статтею «вбивство».