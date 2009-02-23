Андрій Курков виходить із Комісії з питань захисту моралі

Письменник Андрій Курков залишає Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі. Про це він повідомив «ТК». Заяву про вихід з комісії пан Курков напише на початку березня. «Я зараз відлітаю за кордон, повернуся на початку березня й подам заяву», – зазначив він. Андрій Курков за згодою був введений до складу комісії розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 року.

Причинами, що змусили пана Куркова відмовитися від членства в комісії на громадських засадах, він називає значну завантаженість громадськими обов’язками, а також скандальну експертизу книги Олеся Ульяненка «Жінка його мрії». «Мені дуже неприємною була ситуація з Ульяненком. Хоча я розумію, що це не зовсім провина комісії, а дурниця “Клубу сімейного дозвілля”», – пояснив «ТК» Андрій Курков.

Нагадаємо, на початку лютого Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі визнала «порнографічною продукцією» новий роман лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Олеся Ульяненка «Жінка його мрії». Експертизу було проведено за зверненням видавців – харківського видавництва «Клуб сімейного дозвілля».

«Телекритика»