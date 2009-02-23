Єврокомісія надасть кошти на інтеграцію біженців

За підтримки Єврокомісії навесні буде дано старт проекту суспільної інтеграції біженців.

Як повідомляє Німецька хвиля, це перший серйозний крок у розв’язанні проблем, про які вже багато років говорять українські правозахисники.

Окрім України, проект втілюватиметься також у Білорусі і Молдові, розповідає Наталя Прокопчук з Управління Верховного комісара ООН з питань біженців: «На запрошення трьох урядів УВКБ ООН за підтримки Єврокомісії провело дослідження, виявилися найбільш кричущі проблеми і з’явився план дій». До втілення в життя нового інтеграційного проекту у трьох країнах, каже Прокопчук, залучені й партнери – громадські організації, центри працевлаштування, профільні міністерства і відомства. І що суттєво – додає Фуріо де Анджеліс, виконавчий представник УВКБ ООН в регіоні – й самі спільноти біженців.

«Біженцям потрібне рішення, ідея. І найприродніше – коли нема можливості повернутись додому, до країни походження, інтегрувати біженців у тій країні, де вони вже проводять роки, значну частину свого життя», - зауважує де Анджеліс. За словами представника ООН, проект передбачає, зокрема, організацію мовних курсів та тренінгів для біженців, аби допомогти їм у пошуку роботи або відкритті власної справи. Проект розрахований на два роки, на нього виділяють два мільйони євро.