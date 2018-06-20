У Криму рятували заручників, зносили самозахоплення і звільняли дороги від пікетників (фоторепортаж)

У Криму, на військовому полігоні села Перевальне, проводилися командно-штабні і тактико-спеціальні навчання підрозділів міліції з відпрацюванню дій, спрямованих на локалізацію групових порушень громадського порядку. У навчаннях взяли участь близько 2,5 тисяч чоловік особового складу міліції та внутрішніх військ.

Під час навчань було поставлено три основні завдання: боротьба з тероризмом і звільнення заручників; придбання навичок дій при блокуванні автомобільних доріг; виконання судових рішень про звільнення самозахоплених об’єктів.

- Дане навчання жодною мірою не пов`язане конкретно з кримським регіоном. Подібні ситуації виникають в різних куточках України, - заявив глава МВС Юрій Луценко.

Сльозогінний газ проти агресивних мітингувальників, демонстрантів та порушників спокою. Такий метод одобрює міністр.

- З моєї точки зору, тактика «стінка на стінку» по фізичному, силовому вичавлюванню демонстрантів є неправильною. В усьому світі до великих скупчень агресивно налаштованих демонстрантів застосовують сльозогінний газ, і лише після цього, розсіявши агресивний напад, їх заарештовують згідно з чинним законодавством. Саме така тактика буде братися на озброєння і українською міліцією, - сказав Луценко.

При цьому міністр наголосив, що для міліції має бути головним завданням захист прав людей, у тому числі право на протест, і тільки по-друге - убезпечення суспільства від агресивно налаштованих учасників заворушень.

Фото Олександра Косарєва, Олексія Сувірова/ УНІАН