Луценко публічно вибачився за непрофесійні дії своїх підлеглих

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в ефірі „Свободи слова” на ICTV вибачився перед родиною Хаїрових за непрофесійні дії працівників міліції, що завдали шкоди громадянам, передає телеканал.

Луценко наголосив: причиною прикрого інциденту у кримському селищі Мирне став „людський фактор”.

Водночас Луценко нарікає: виділених у бюджеті грошей вистачає лише на утримання 15 000 міліцейських патрулів на всю Україну. Оскільки для безпеки 47 млн українців цього замало, МВС ініціює видачу травматичної зброї населенню для самозахисту. Проте остаточне рішення у такій принциповій справі має ухвалити Верховна Рада, зазначив Луценко.