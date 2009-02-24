25 лютого - 10-00 - Відбудеться розширене засідання колегії Генеральної прокуратури України про стан додержання законодавства щодо соціальної захищеності інвалідів та прокурорського нагляду з цих питань. До участі запрошені: прокурори областей, міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова, міністр транспорту та зв’язку Йосип Вінський, міністр охорони здоров`я Василь Князевич, міністр регіонального розвитку та будівництва Василь Куйбіда, директор Фонду соціального захисту інвалідів Валерій Мальків (вул. Різницька 13/15). Потрібна акредитація. Телефони: 200-78-56, 288-87-61 до 17-00 24 лютого.