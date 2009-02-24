25 лютого - 14-00 - Відбудеться відеоміст Москва-Кишинів-Київ на тему: «Проблеми трудових мігрантів з України в умовах кризи». Як управляти міграційними потоками в сучасних умовах кризи? Проблема допомоги трудовим мігрантам, юридична підтримка, можливості працевлаштування, питання міграційного законодавства РФ і інші актуальні теми, пов`язані з перебуванням іноземців в Росії. У прес-центрах в Києві, Кишиневі і Москві зберуться журналісти, які зможуть поставити свої запитання заступникові директора ФМС Росії Катерині Єгоровій ( «РІА-Новости», вул. Станіславського, 3, офіс 50). Потрібна акредитація. Телефони: 279-56-35, 8 (095) 842 47 79.