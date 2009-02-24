26 лютого о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Харківської правозахисної групи на тему: “Закритість влади породжує корупцію. Про засоби здійснення корупційних дій”. В роботі візьме участь Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи, який розкаже: про те, як незаконне засекречування інформації породжує корупцію; що приховувала влада від громадян України; як будуються механізми корупційних дій; як протидіяти незаконному засекречуванню; які результати мала громадська кампанія за відкритість влади; про результати праці Харківської правозахисної групи в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). E-mail: zakharove@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.