26 лютого в 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Кримінал і політика: Загадкові долі «скандальних» суддів. Кому це вигідно?» Учасники: Тетяна Міщенко, керівник проекту «Незалежна Аналітична Служба»; Сергій Цігіпа, дипломант конкурсу «Журналісти проти корупції» 2007 і 2008 гг.; Олег Крюковський, заступник голови Каховського міськрайсуду, обвинувачений в замаху на життя двох і більше осіб (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-050-542-02-85. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.