Круглий стіл на тему: «Застосування законодавства про суспільну мораль на радіо і телебаченні»
10:37, 24 лютого 2009Права людини
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Чергове засідання Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення пройде у форматі круглого столу на тему: «Застосування законодавства про суспільну мораль на радіо і телебаченні».
Подія відбудеться 26 лютого о 14.00 у конференц-залі ІТК за адресою : м. Київ, вул. Антоновича (Горького) 14, офіс 9.
Реєстрація обов’язкова за адресою koval@itk.org.ua.
Реєстрація преси: pr@itk.org.ua або телефоном: (044) 289 26 25.
Реєстрація триває до 25 лютого.
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