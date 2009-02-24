Круглий стіл на тему: «Застосування законодавства про суспільну мораль на радіо і телебаченні»

Чергове засідання Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення пройде у форматі круглого столу на тему: «Застосування законодавства про суспільну мораль на радіо і телебаченні».

Подія відбудеться 26 лютого о 14.00 у конференц-залі ІТК за адресою : м. Київ, вул. Антоновича (Горького) 14, офіс 9.

Реєстрація обов’язкова за адресою koval@itk.org.ua.

Реєстрація преси: pr@itk.org.ua або телефоном: (044) 289 26 25.

Реєстрація триває до 25 лютого.