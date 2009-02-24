Профспілки закликають Генпрокуратуру не панькатися із роботодавцями

Національний форум профспілок України закликає Генеральну прокуратуру жорстко реагувати на факти невиплати заробітних плат.

Про це сьогодні заявив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК на прес-конференції в УНІАН.

"Ми пропонуємо Генеральній прокуратурі ввести спеціальний відділ, і під контролем генпрокурора розібратися по кожному підприємству... Сьогодні там, де є затримка по виплаті зарплати, невиконання трудових угод, зменшення зарплати, - винні в ситуації повинні нести відповідальність", - сказав він.

При цьому М.ЯКІБЧУК зауважив, що у переважній більшості випадків винними у цих порушеннях є работодавці та власники підприємств.

"Ті люди, які не вміють керувати економікою, повинні нести відповідальність " , - наголосив голова НФПУ.

На його переконання, якщо власник не зміг забезпечити роботу підприємства, воно має бути націоналізоване або віддане іншому власнику.

Крім того, для стабілізації ситуації в усіх галузях НФПУ готовий ініціювати створення комісій за участі профспілок, власників та влади для розробки планів дій.

На переконання М.ЯКІБЧУКА, саме відсутність взаємодії всіх гілок є основною проблемою у вирішенні кризових питань.