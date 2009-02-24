У Ющенка вважають, що Луценко має подати у відставку

У Секретаріаті Президента України наголошують, що після інциденту за участю спецпідрозділу міліції «Беркут» в кримському селищі Мирне Юрій ЛУЦЕНКО має подати у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Хочу звернути вашу увагу, що в демократичному суспільстві після подібних інцидентів керівники відомств подають у відставку», - сказала вона.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент схвильований нелюдськими і вкрай непрофесійними діями міліції.

Зокрема, мова йде про спецпідрозділ «Беркут», внаслідок дій якого серйозно постраждав мешканець кримського селища Мирне Мустафа ХАЇРОВ.

В.ЮЩЕНКО вимагає від міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА в семиденний термін виплатити М.ХАЇРОВУ матеріальну компенсацію за завдану шкоду.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар ХАЇРОВИХ у селищі Мирне Сімферопольського району Криму. Під час операції був поранений один із членів сім’ї Мустафа ХАЇРОВ.

23 лютого Відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в АР Крим заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.

Крім того, прокурор Сімферопольського району порушив кримінальну справу за фактом інциденту в селищі Мирний, де внаслідок дій співробітників спецпідрозділу «Беркут» постраждала мирна сім`я.

Справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Дії співробітників спецпідрозділу «Беркут» і Сімферопольського райвідділу міліції кваліфіковані як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.