Адвокат заявляє про безчинства в Дарницькому РУ ГУМВД

Партнер юридичної компанії «Ващенко, Бугай і Партнери» Денис БУГАЙ заявляє про випадок безпрецедентного порушення конституційних прав людини і громадянина співробітниками Дарницького РУ ГУМВД України в м. Києві.

Як повідомляє Юридична практика,11 лютого Д.БУГАЙ як свідок був присутній на судовому засіданні у кримінальній справі в Дніпровському районному суді м. Києва.

За словами Д.БУГАЯ, під час засідання з невідомих причин суддя розсердився на нього і розпорядився притягнути його до адміністративної відповідальності за неповагу до суду. Суддя дав вказівку співробітникам міліції затримати Д.БУГАЯ до моменту розгляду адміністративної справи по суті. Співробітники міліції, не складаючи жодних документів, затримали його, застосувавши силу, повідомляє потерпілий.

За інформацією, поширеною Д.БУГАЄМ, лише загроза його фізичної розправи над собою змусила співробітників міліції скласти протоколи про адміністративне правопорушення і про адміністративне затримання. Згідно з рішенням Дарницького районного суду м. Києва, складаючи документи, співробітники міліції вийшли за межі своїх повноважень.

Під час перебування під вартою, Д.БУГАЙ, за його словами, став свідком побиття і фізичного знущання із затриманих, зокрема, шляхом заборони ходити в туалет, пити воду тощо.