Жебракам з маленькими дітьми ”світить” небо в клітинку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення зміни до розділу II закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування”.

Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення зміни до розділу ІІ закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо використання дитини для жебракування)".

Законом передбачено уточнити дату набуття чинності законом від 15 січня 2009 року № 894-VІ "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо використання дитини для жебракування)". Передбачено, що він вступає в силу з дня опублікування.

Законом встановлено кримінальну відповідальність за використання малолітньої дитини для жебракування, він не має на меті пом`якшення або скасування відповідальності особи.

Розділом ІІ раніше прийнятого закону визначено дату набуття ним чинності - 1 січня 2009 року, але він не міг бути опублікований до цієї дати.