Луценко пропонує продавати людям зброю, бо міліції вже замало

Міністр внутрішніх справ, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО пропонує Верховній Раді на законодавчому рівні визначити, чи можна населенню купувати травматичну зброю несмертельної дії для самозахисту.

«Наша позиція така: нехай вирішить не сам міністр, не Міністерство внутрішніх справ, а Кабінет міністрів, а ще краще - Верховна Рада», — сказав він напередодні в ефірі телеканалу ICTV, повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

Міністр внутрішніх справ навів статистику: нині в Україні на руках у населення перебуває 820 тисяч одиниць мисливської, вогнепальної, травматичної зброї та газових пістолетів, щороку міліція видає ще 50 тисяч нових дозволів, однак це не призводить до різкого зростання кількості злочинів, у яких фігурує ця зброя.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «найбільша кількість тяжких злочинів відбувається не тому, що у людини є вогнепальна чи травматична зброя, а через зловживання алкоголем».

Водночас, травматичний пістолет в руках законослухняного громадянина допоможе йому захиститись від зазіхань злочинця, вважає міністр внутрішніх справ.

«У сусідній Молдові, де взагалі дозволений вільний продаж «вогнепалів», і у Грузії провели опитування серед злочинців: чого вони бояться найбільше? Їхня відповідь: озброєного опору тих, кого вони збираються грабувати. Це психологічний фактор, який стримує злочинців», - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Сьогодні, на жаль, злочинці можуть дістати зброю, якщо захочуть. І ми тисячі незаконних «стволів» вилучаємо щомісяця. Питання: чому ми нормальним людям не можемо надати законну можливість опиратися злочинцям, які завжди дістануть собі нелегальний вогнепал?», - поцікавився міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО також зауважив, що МВС спрямовує стежити за порядком на вулицях 15 тисяч патрульних міліціонерів, але розміри бюджетного фінансування не дозволяють «поставити міліціонера біля кожного стовпа».