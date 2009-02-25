26 лютого - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Події навколо храму святого Миколая: погляд Київського патріархату". Учасники: єпископ Євстратій (Зоря), голова Інформаційно-видавничого Управління Київської Патріархії, священик Іван Гащин, настоятель парафії святого Миколая в Шевченківському районі м. Києва, Олександр Гудима, голова Братства святого Андрія Первозванного. Мета прес-конференції - висвітлити мотиви зацікавлення подіями навколо храму св.Миколая в Шевченківському районі м. Києва, російськими ЗМІ та подати своє бачення подій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.