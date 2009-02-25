Прес-конференція на тему: “Події навколо храму святого Миколая: погляд Київського патріархату”

10:03, 25 лютого 2009
Права людини
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26 лютого - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Події навколо храму святого Миколая: погляд Київського патріархату". Учасники: єпископ Євстратій (Зоря), голова Інформаційно-видавничого Управління Київської Патріархії, священик Іван Гащин, настоятель парафії святого Миколая в Шевченківському районі м. Києва, Олександр Гудима,  голова Братства святого Андрія Первозванного. Мета прес-конференції - висвітлити мотиви  зацікавлення подіями  навколо храму св.Миколая в Шевченківському районі м. Києва,  російськими ЗМІ та подати своє бачення подій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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