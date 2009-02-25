26 лютого - 14-00- Відбудеться громадське вшанування пам’яті української поетеси і громадської діячки Олени Теліги у 57 річницю з часу її загибелі. Буде офіційно відкрито пам’ятну дошку, присвячену Олені Телізі, яка встановлена на будинку, де вони разом з чоловіком, Михайлом Телігою, жили перед арештом у лютому 1942 р. Передбачається участь народного депутата України Анатолія Матвієнка, героя України, поета Дмитра Павличка, заступника голови КМДА Сергія Рудика (вул. Л.Толстого, 25/18). Телефони: 280-03-25, 280-03-25. Потрібна акредитація. Телефони: 279-24-11, 279-93-42.