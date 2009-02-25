Конференція “Стан та перспективи розвитку правосуддя в Україні”

Завершується акредитація на одноденну конференцію “Стан та перспективи розвитку правосуддя в Україні”. Конференція проводиться в рамках реалізації проекту “Підтримка судової реформи в Україні. Сприяння зміцненню незалежності суддів” за підтримки Бюро співробітництва Швейцарії в Україні. Організатори конференції: Центр суддівських студій, Апеляційний суд м. Києва, Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація Початок о 10-00 (конференц-зал Апеляційного суду м. Києва, Солом’янська пл., 2-а). Початок реєстрації о 9-30. Телефони: 284-15 -52, 8-044-234-35-86.

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