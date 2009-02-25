Прес-конференція на тему: “Актуальні проблеми порушень прав власників об`єктів інтелектуальної власності в Україні. Боротьба з контрафактною продукцією“

27 лютого о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Актуальні проблеми порушень прав власників об`єктів інтелектуальної власності в Україні. Боротьба з контрафактною продукцією“. До участі запрошені: практикуючі юристи; представники іноземних компаній; представники Київської міської державної адміністрації ; представники Держдепартаменту інтелектуальної власності (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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