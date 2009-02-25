Завершується акредитація на розширене засідання колегії Державного Департаменту України з питань виконання покарань на тему: “Про підсумки діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України у 2008 році та заходи щодо її поліпшення”, яке відбудеться 27 лютого о 10-00 (вул.Мельникова, 81). Телефони: 461-86-14, 461-86-07.