Кучму знову допитали в справі Гонгадзе

Екс-президент України Леонід КУЧМА у понеділок, 23 лютого, був в черговий раз допитаний слідчим Генеральної прокуратури України у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША.

«Так, дійсно, колишній президент КУЧМА був допитаний по цій справі», - сказав він.

На запитання, чи справді він підтвердив інформацію екс-майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА про свою зустріч восени 2004 року з керівництвом Росії, зокрема, з тодішнім президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ, М.ГОЛОМША відповів: «Я просив би залишити це без коментарів».

Також заступник прокурора спростував чутки про те, що начебто під час допиту Л.КУЧМІ стало зле. «Подібних випадків не було», - зазначив М.ГОЛОМША.

Також він не сказав, чи допитуватиметься Л.КУЧМА знову. «Я думаю, що це справа слідчих. Це не опубліковується і не коментується», - зауважив М.ГОЛОМША.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого колишній майор Держслужби охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що готовий у прямому ефірі телебачення оприлюднити інформацію та надати докази про те, як у 2004 році в Москві на переговорах з керівництвом Росії та українськими політиками екс-президент України Л.КУЧМА просив надати йому гарантії непритягнення до відповідальності в разі перемоги на виборах глави держави Віктора ЮЩЕНКА.