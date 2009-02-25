Презентовано фільм про масові вбивства чехів на Житомирщині

Чеський історик Мечіслав Борак знайшов документи, які свідчать, що в 1937-38 роках радянські каральні органи розстріляли більше чотириста чехів і словаків. Найбільше – в Житомирі, де мешкала велика чехословацька громада.

За даними Мечіслава Борака, який працював в українських архівах, 28-го вересня 1938-го року в Житомирі розстріляно сімдесят сім чехословаків, а серед них – відомий військовий діяч Вілем Лобкович та не менш відомий полярник Ян Бржезіна. Завдяки знахідкам Мечіслава Борака, чимало чеських сімей довідалось, що сталося з їхніми родичами. Так, львів’янин Евжен Топінка, нарешті, дізнався, що його діда страчено сталінськими чекістами у Житомирі, що він не помер по війні у Сибіру, як твердили совєтські й українські інстанції.

У Житомирі чеський історик знайшов й місце масового поховання своїх земляків, яке – аби знищити сліди злочину – залили колись бетоном. Відкриття Мечіслава Борака та його колеґ спричинилося до появи документального фільму «Затаювані страти». Сценаристка Ленка Полакова сказала напередодні прем’єри, що українські чиновники без великої охоти співпрацювали з авторами стрічки.

Німецька хвиля