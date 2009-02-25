Курс для адвокатів «Підвищення майстерності з захисту прав людини у кримінальному процесі» організовує Харківська правозахисна група за фінансової підтримки Європейської комісії та Міжнародного фонду “Відродження” .

Курс передбачає очне та дистанційне (заочне) навчання. Під час курсу відбудеться два 4 або 5-ти денних тренінги.

Орієнтовний час проведення: перший тренінг – квітень 2009 року, другий – грудень 2009 року. Дистанційне навчання відбуватиметься в період між двома очними тренінгами.

Курс спрямовано на підвищення майстерності у використанні прийомів для побудови стратегії справи, підготовки стратегічної тяжби, відпрацювання техніки та тактики роботи адвоката під час кримінального процесу, навичок роботи з висновками експертиз використанні міжнародних норм (договорів, практики), у тому числі в контексті національних процедур; процедур міжнародних органів, міжнародних інструментів захисту прав людини, у тому числі невідкладних заходів. Учасники дізнаються про можливості співробітництва з Центром правової допомоги жертвам катувань та поганого поводження (далі Центр), його фінансові можливості та порядок фінансування.

Для участі в очних тренінгах організатори забезпечують проживання та харчування учасників Курсу, витрати на проїзд до місця проведення тренінгу й у зворотному напрямку (за наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду купейним вагоном). Курс проводитимуть досвідчені тренери, які професійно займаються міжнародним захистом в сфері прав людини, фахівці з судово-медичної та інших видів експертиз.

До участі у конкурсі запрошуються: адвокати. Наявність практичного досвіду та знання англійської мови вітаються.

Для участі у Курсі необхідно: подати Заявку та своє Резюме (автобіографію). Формування групи учасників відбуватиметься після телефонної співбесіди.

Обов’язкові вимоги:

- Активна участь у навчальному процесі.

- Присутність в період проведення тренінгів.

- Готовність брати участь в справах, які підтримує Центр.

- Наявність доступу до інтернету та адреси електронної пошти.

Курс передбачає напружену працю, з жорсткими часовими рамками, інтерактивні форми навчання, практичні заняття, періодичне тестування. Учасники, які успішно виконають програму Курсу отримають сертифікат.

Точні дані про місце проведення першого тренінгу будуть повідомлені пізніше.

Просимо надсилати документи на участь у Конкурсі поштою за адресою: а/с 3274, Харків, 62145, або електронною поштою на адресу: tlawyers2008@gmail.com

Кінцева дата подачі документів для участі у конкурсі: 20 березня 2009 року.

Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати не пізніше 30 березня 2009 року.