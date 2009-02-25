Депутати виступили проти закриття приватної школи у Донецьку

12:36, 25 лютого 2009
Права людини
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Школу заснували євангелісти

Низка народних депутатів України, які представляють різні політичні сили, направили спільні депутатські звернення до Міністра охорони здоров`я України В.Князевича та голови Донецької обласної державної адміністрації В.Логвиненка з приводу загрози закриття загальноосвітньої школи по вулиці Ткаченка, 100 у місті Донецьку, що на їх думку несе неприпустимі наслідки для учнів школи та порушує їх конституційне право на освіту.

Колективні звернення парламентарів були ініційовані народним депутатом України, лідером партії «Християнсько-Демократичний Союз» В.Стретовичем з тієї причини, що загальноосвітній навчальний заклад «Приватна школа «Росток» у м. Донецьку, який заснований з ініціативи та підтримується Українською Християнською Євангельською Церквою, вже другий рік поспіль зазнає у своїй діяльності перешкод з боку місцевих управлінь СЕС та, як наслідок, інших органів влади. При чому керівництво Донецької міської СЕС, яке ініціювало це питання, причиною необхідності примусового закриття загальноосвітньої школи називає її розміщення у межах санітарної зони Донецького металургійного заводу.

У зверненнях депутати висловили підтримку позиції керівництва школи та батьків учнів, які відкидають зазначені звинувачення як надумані та безпідставні, оскільки в умовах скорочення виробництва заводу існуючі межі санітарної зони було фактично змінено, чому є документальні підтвердження. Також депутати відзначили, що в результаті неодноразових перевірок Приватної школи «Росток» у м. Донецьку представниками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та виконкому Донецької міської ради кожного разу були зроблені позитивні висновки щодо високого рівня матеріально-технічного забезпечення орендованих приміщень та наявності сприятливих умов для навчання і виховання дітей. Тим більше, що школа орієнтована на створення можливостей для навчання дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Звертаючись до відповідальних в цій сфері високопосадовцям, парламентарі наголошують на конституційних положеннях про те, що «Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави». Тому на їх переконання дана ситуація повинна бути якнайшвидше вирішена у спосіб, який дозволить захистити у першу чергу інтереси дітей. “Посадові особи державної СЕС у Донецькій області, - зауважується у зверненні депутатів, - у своїй діяльності не повинні маніпулювати правовими колізіями, порушуючи конституційні права учнів школи та їх батьків, але навпаки мають керуватися їх законними інтересами”.

ХПГ

 

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