Школа з прав людини для вчителів

Оголошується конкурс на участь у Школі з прав людини для вчителів, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».

До участі у конкурсі запрошуються вчителі та викладачі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІІ ступеню акредитації, які викладають або планують викладати права людини в рамках окремих курсів, факультативних занять або в позакласній роботі.

Учасники Школи зможуть отримати знання та вміння щодо прав людини, побудови навчально-виховного процесу на принципах прав людини, форм та методів викладання прав людини та суміжних тем, включаючи можливості інтеграції відповідних тем у різні навчальні дисципліни.

Школа проходитиме у формі тренінгу з 21 по 28 березня 2009 року. По закінчені тренінгу його учасники зможуть разом зі своїми учнями брати участь у мережевій програмі «Ініціативи молодіжних груп: права людини», що передбачає підготовку та реалізацію молодіжних міні-проектів спрямованих на пропагування та захист прав людини. Презентація найкращих реалізованих ініціатив відбудеться у жовтні 2009 року під час підсумкової конференції.

Претенденти на участь у Школі мають бути практикуючими педагогами, які готові:

- проводити уроки, факультативні заняття з прав людини;

- відвідувати усі заняття протягом 7-денного тренінгу;

- співпрацювати з недержавними організаціями;

- по закінчені тренінгу провести молодіжний освітній захід в школі та поділитись результатами;

- співпрацювати в команді з іншими учасниками Школи.

Місце проведення Школи: санаторій «Журавушка», с. Пухівка, Броварський район, Київська область.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників, витрати на проїзд до місця проведення й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору та телефонного інтерв’ю.

Подати заявку на участь у конкурсі можна двома способами:

1) Заповнити Заявку кандидата в режимі он-лайн за адресою http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1227111845 і дочекатись підтвердження про отримання вашої заявки;

2) Завантажити формуляр Заявки кандидата за адресою http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1235558186 та надіслати заповнений формуляр в один із способів, що є зручнішим для вас:

E-mail: uhr.ngp@gmail.com

або

Факс: (044) 417-41-18

або

Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, кім. 309

Просимо звернути увагу, що документи повинні надійти не пізніше 17.00, 9 березня 2009 року.

Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 12 березня 2009 року.

Докладніше про програму можна дізнатись в Інтернеті: www.edu.helsinki.org.ua

Контакти для отримання додаткової інформації:

E-mail: uhr.ngp@gmail.com

Контактна особа:

Сергій Буров (моб. тел.: +380509219967 )