На Закарпатті жителі п’яти сіл перекрили дорогу

У Закарпатті сьогодні мешканці п’яти сіл перекрили дорогу на знак протесту проти спорудження сміттєзвалища.

Як передає кореспондент УНІАН, мешканці п’яти сіл Виноградівського району перекрили дорогу міжрайонного значення «Коровичі - Мукачево», у такий спосіб протестуючи проти намагання районної влади спорудити сміттєзвалище поблизу села Широке.

На дорозі зібралося близько 200 мешканців, вони обіцяють зібрати ще більшу громаду, вивести дітей на дорогу, якщо влада не прислухається до їхніх вимог.

Один з учасників мітингу, мешканець села Широке Василь БІРОВ повідомив, що в такий спосіб «…жителі сіл бажають привернути увагу влади до проблеми будівництва полігону для звезення твердих побутових відходів і сподіваються все-таки, що влада району почує їхні вимоги». За словами В.БІРОВА, мешканці не вірять, що при будівництві будуть дотримані всі норми щодо охорони довкілля, а це людей турбує найбільше.

Напередодні, 24 лютого, відбулася чергова сесія Виноградівської районної ради, на якій представники громад сіл Боржавського, Широкого, Великих Ком’ят, Оноку та Букового звернулися до депутатів з проханням провести місцевий референдум і лише за підсумками народного волевиявлення вирішувати, чи продовжувати реалізацію проекту, чи ні. Проте депутати райради не підтримали таке рішення.

Депутат Виноградівської РДА Еміл ТОКАЧ, коментуючи результати голосування, зазначив, що «підтримали це рішення і проголосували за проведення референдуму виключно депутати від БЮТ”. За його словами, “в цьому проекті задіяні дуже серйозні кошти, а влада звикла ще з радянських часів, якщо керівництво собі щось вирішило, то вони це будуть втілювати в життя, незважаючи на думку людей”. Однак на переконання депутата, “часи змінилися, люди тепер відстоюватимуть свої права й доведуть, що з ними треба рахуватися».