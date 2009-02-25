У Росархіві не знайшли доказів геноциду українців у 1930-40 роках

У Росархіві стверджують, що не існує жодного документа, який підтверджував би, що в 30-х роках ХХ століття відбувався геноцид українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав керівник федерального архівного агентства Росії Володимир КОЗЛОВ на презентації збірки архівних документів «Голод у СРСР. 1930-1940 рр. Документи» в Москві.

“Не знайдено жодного документа, який підтвердив би концепцію «Голодомор-геноцид» в Україні або хоча б натяку в документах на етнічні мотиви того, що сталося, зокрема в Україні», - сказав В.КОЗЛОВ.

Він заявив, що абсолютно весь масив документів свідчить про те, що головним ворогом радянської влади в той час був ворог не за етнічною ознакою, а за ознакою класовою.

Він зазначив, що зараз Федеральне архівне агентство РФ готує до виходу у світ тритомник документів про голод у СРСР у 1929-1934 роках. За його словами, перший том має вийти наприкінці 2009 року, але активне політизування проблеми голоду 30-х років в Україні зробило необхідною проміжну публікацію найважливіших архівних документів.

Він наголосив, що аналіз понад шести тисяч документів дає змогу зробити кілька висновків: у 1931-1933 роках у СРСР справді відбулася катастрофа з продовольчим забезпеченням населення; ця «катастрофа» з`явилася наслідком політики колективізації; продовольство вилучали в селян для продажу за кордон, щоб отримати кошти для закупівлі устаткування для індустріалізації Союзу; в основі політики лежали суто класові ознаки.

В.КОЗЛОВ зазначив, що виявлення і вивчення величезного масиву документів про голод у цей період у колишніх республіках СРСР відбувалося нерівномірно. Зокрема, він визнав, що найбільше в цьому просунулися українські історики та архівісти.

«Використавши багато документів вищого партійного та державного керівництва СРСР, що видані в Росії або стали доступними в російських архівах, вони основний наголос зробили на вивченні українських архівів. І зробили дуже багато. Але, здається, одночасно вони стали заручниками ізоляціоністської методології. Україна була вирвана із загальносоюзного контексту подій у СРСР на початку 30-х років», - наголосив В.КОЗЛОВ, додавши, що така методологія історичних досліджень схожа на погляд на світ крізь об`єктив фотоапарата – «він покаже реальну картинку, але тільки в межах параметрів об`єктиву».

Окрім публікації документів про голод у СРСР, також презентовано англомовний диск з цієї проблематики.