В Росії охоронцям психлікарень дозволили стріляти по пацієнтах

Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроект, що дозволяє співробітникам охорони психіатричних стаціонарів застосовувати вогнепальну зброю.

Зброя застосовуватиметься для захисту від нападу, що загрожує життю і здоров`ю осіб, які знаходяться на території психіатричних лікарень, а також для відбиття нападу на співробітників охорони.

За інформацією Мін`юсту РФ, законопроект розроблений на виконання доручення президента Росії і указу глави держави, за якими функції з охорони вказаних установ покладені на підрозділи кримінально-виконавчої системи. Він направлений на створення правових основ убезпечення осіб, які знаходяться на територіях психіатричних лікарень, їх супроводу і охорони, повідомляє NEWS.ru.

Ці лікарні призначені, у тому числі, для примусового лікування за рішенням суду осіб, які вчинили особливо небезпечні діяння, але були звільнені від кримінальної відповідальності або від покарання у зв`язку з психічними розладами.

Зараз охорона восьми існуючих лікарень такого типу здійснюється лише зовнішніми постами, тоді як внутрішні пости відсутні. На думку чиновників від медицини, це представляє потенційну загрозу співробітникам спецлікарень. Зараз в лікарнях знаходяться 5,5 тисяч чоловік, яким було призначено примусове лікування. Серед них є і опозиціонери, які проходять примусове лікування .

Останніми роками автори багатьох публікацій у ЗМІ і правозахисники заявляють, що методи каральної психіатрії, що широко використалася в СРСР, знову входять в практику. Інші автори, навпаки, вважають, що в Росії 2007 років відкрито оспорювати дії влади можуть лише божевільні; і вважають застосування цього терміну до і РФ необгрунтованим.

Британська The Daily Telegraph раніше писала про «десятки випадків, які підтверджують, що російська система психіатричного лікування швидко стає настільки ж непривабливою, якою вона була в радянські часи».