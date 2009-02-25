Страйкарі-автоперевізники стоятимуть до кінця

Вантажні авто перевізники-страйкарі мають намір залишатися в Києві доти, поки не буде виконано всі їхні вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після наради в Кабінеті Міністрів України повідомив голова Асоціації вантажоперевізників Львівської області Сергій ЧЕПУРНИЙ.

За його словами, головне питання, з яким перевізники приїхали до Києва, наразі не вирішено – це питання кредитів. (УНІАН: автоперевізники вимагають відстрочення повернення кредитів, зниження відсоткових ставок, переведення валютних кредитів у гривневі.)

Як зазначив С.ЧЕПУРНИЙ, автоперевізники розраховують цього тижня на зустріч з представниками Національного банку та подальший діалог з вирішення питання кредитів.

«Колони (автомобілів – УНІАН) стоятимуть до кінця, тобто поки ми не отримаємо головне рішення нашої проблеми - машини з Києва не виїдуть», - зазначив він.

За даними голови Асоціації вантажоперевізників Львівської області, зараз на Окружній дорозі стоять близько 110 вантажних автомобілів, які беруть участь у страйку.

На запитання про те, що перевізники мають намір робити, якщо діалог з НБУ не відбудеться, чи в`їжджатимуть вони в центр столиці, С.ЧЕПУРНИЙ сказав: «Якщо треба буде, якщо не буде виходу для вирішення цього питання, - можливо, ми ще не знаємо».

Своєю чергою представник ініціативної групи автоперевізників Черкаської області Володимир ВЕЛИЧКИН заявив, що ті питання, які сьогодні розглянули на засіданні Кабміну, також вимагають доопрацювання. «Основні питання розглянуто, але ще потребують доопрацювання, узгодження. Тобто на сьогодні сказати, що наші вимоги, які перебувають в юрисдикції Кабміну, виконано, ми не можемо. Їх розглянуто, їх треба доопрацьовувати. Законопроекти приймає Верховна Рада, і чи прийме вона їх - незрозуміло», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 25 лютого Кабмін затвердив 7 документів, спрямованих на врегулювання проблем у галузі автоперевезень, – постанов Кабміну та проектів змін до законодавства, які виноситимуть на розгляд Верховної Ради.

Представники асоціацій і об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України оголосили про проведення з 18 лютого безстрокового Всеукраїнського страйку для залучення уваги влади до проблем у галузі вантажних автоперевезень.

Перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою відсотковою ставкою, зниження відсоткової ставки на кредити, переведення валютних кредитів у гривневі за курсом валют на час узяття кредиту, пролонгації кредитних договорів на більший термін та ін.