Тягнибок закликає заборонити ”Русский марш” в Одесі

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” закликає Міністерство внутрішніх справ та Службу безпеки України не допустити проведення в Одесі так званого “Русского маршу”.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні Одеської обласної організації ВО “Свобода”.

За їх даними, стало відомо, що деякі політичні сили в Одесі збираються 28 лютого 2009 року, провести так званий “Русский марш”. “Проведенням цього маршу антиукраїнські організації хочуть показати неспроможність влади захистити мир та спокій в нашому місті. Під шовіністичні прапори збирають всіх тих, хто хоче силою нав`язати українським громадянам своє бачення майбутнього країни”, - наголошує одеський осередок ВО “Свобода” і повідомляє про наявність інформації про “підготовку бойовиків для того, щоб вчинити напади на одеситів, які не підтримують організаторів цієї провокації”.

“Сепаратисти та шовіністи користуючись економічною кризою хочуть розхитати човен та спровокувати зіткнення на міжнаціональному грунті”, - зазначають у ВО “Свобода” і звертаються до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України із закликом зробити все можливе, щоб не допустити проведення такого маршу в Одесі.