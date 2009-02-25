Профспілки відмовилися від акцій протесту проти дій Черновецького

Президія Київської міської ради профспілок, яка об`єднує майже мільйон працюючих киян, на своєму засіданні ухвалила рішення про відмову від акцій протесту проти дій столичної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської організації профспілок України Микола ВЕРЕС.

Він додав, що рішення, яке було прийнято майже одностайно (26 з 27 учасників), стало результатом ефективного діалогу між профспілками та київською міською владою в особі першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

За словами М.ВЕРЕСА, столична влада дала гарантії того, що вимоги профспілок буде виконано. «Насамперед ми наполягали на необхідності збереження соціальних гарантій працюючим киянам хоча б на рівні минулого року. Йдеться про заробітну плату, надбавки медикам і педагогам, оздоровлення дітей працівників підприємств та ін. Ми вимагали, щоб, попри кризу, соціальні норми було збережено», - наголосив М.ВЕРЕС. За його словами, на сьогодні всі вимоги враховано в проекті бюджету столиці на 2009 рік, над яким сьогодні працюють столичні депутати.

Своєю чергою А.ГОЛУБЧЕНКО також наголосив на тому, що позиції міської влади і столичних профспілок у питаннях належного фінансування працівників бюджетної сфери збігаються. «Ми погодилися, що, незважаючи на складну економічну ситуацію і найбільший за всю історію обсяг вилучень з бюджету Києва до державного бюджету, ми збережемо фінансове забезпечення освіти, науки, культури, охорони здоров`я на рівні, який буде не нижчим торішнього. Відповідний обсяг фінансування обов`язково буде закладено в столичному бюджеті, який скоро прийме Київрада», - сказав перший заступник голови КМДА.