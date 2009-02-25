Заступник генерального секретаря Організації Об`єднаних Націй Ален ЛЕРУА заявляє, що ООН стала «жертвою власного успіху» у сфері миротворчості.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Спеціального комітету Генеральної Асамблеї ООН з операцій з підтримки миру, повідомляється на офіційному сайті ООН.

За словами А.ЛЕРУА, сьогодні в цій сфері діяльності ООН працює на межі можливостей.

Він наголосив, що після десятиліття безпрецедентного розширення миротворчої діяльності ООН стала «жертвою власного успіху». На сьогодні в 18 миротворчих операціях і численних політичних місіях служать 112 тис. осіб. При цьому мандат цих операцій надзвичайно широкий і не завжди підкріплений необхідними ресурсами.

Представник ООН нагадав, що ще 10 років тому в доповіді експертів про реформування миротворчої діяльності ООН йшлося про те, що організація в змозі засновувати одну місію на рік, проте сьогодні доводиться справлятися з абсолютно іншою ситуацією. Тільки минулого місяця Рада Безпеки ухвалила рішення про нову місію в Чаді та заявила про готовність розгорнути операцію ООН у Сомалі.

А.ЛЕРУА заявив, що настав час проаналізувати ситуацію, що склалася, і знайти способи рішення проблем, з якими стикається ООН у справі підтримки миру.

За даними Міністерства закордонних справ України, сьогодні більше 550 військовослужбовців Збройних сил і працівників органів внутрішніх справ представляють державу в 7 миротворчих місіях, зокрема, в Грузії, Ефіопії та Еритреї, Демократичній Республіці Конго, Косово, Ліберії, Судані та Тиморі-Лешті.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що держава бере активну участь у процесі реформування миротворчості під егідою ООН, щоб зробити цю діяльність ефективнішою та адекватнішою сучасним викликам.