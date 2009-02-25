Генпрокуратура не задоволена дотриманням прав інвалідів

Генеральна прокуратура України не задоволення дотриманням прав інвалідів з боку відповідних міністерств та відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на розширеній колегії Генпрокуратури заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА.

За її словами, перевірками виявлено порушення прав інвалідів щодо житлового, пенсійного та медичного забезпечення, пільгового проїзду в транспорті, безперешкодного доступу до будівель, при працевлаштуванні, трудовій та соціальній реабілітації.

Також зафіксовано численні факти заволодіння майном інвалідів, розтрати коштів, виділених для створення робочих місць тощо.

Зокрема, за словами Т.КОРНЯКОВОЇ, Міністерство праці не забезпечило раціонального використання бюджетних коштів, виділених на придбання засобів реабілітації та санаторно-курортного лікування, які закуповуються без урахування реальної потреби, за завищеними цінами або неналежної якості. Фондом соціального захисту інвалідів не взято на облік майже 20 тис. суб’єктів господарювання, які зобов’язані працевлаштовувати інвалідів. Органи місцевої влади фінансують потреби пільгових категорій громадян за залишковим принципом.

У свою чергу за відсутністю контролю Мінрегіонбуду порушуються будівельні норми щодо доступності для інвалідів об’єктів житлового та громадського призначення, значна кількість з яких не обладнана пандусами та іншими засобами.

У той же час Міністерством промислової політики не розроблено державні стандарти на виготовлення транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів.

Крім того, Міністерство транспорту та зв’язку не повною мірою забезпечило спеціальним обладнанням аеропорти, вокзали та пасажирські поїзди.

Також медико-соціальними експертними комісіями Міністерства охорони здоров’я України не розроблено індивідуальні програми реабілітації кожному п’ятому інваліду із 2,6 млн. зареєстрованих в державі, заявила Т.КОРНЯКОВА.

Як зазначила заступник генпрокурора, у минулому та поточному роках прокурори за фактами зловживань у сфері соціального захисту прав інвалідів порушили 226 кримінальних справ, з яких 103 направлено до суду, до відповідальності притягнуто 1,8 тис. посадовців, відшкодовано 23 млн. грн.