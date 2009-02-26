На Одещині три сотні батьків покарано за насильство над дітьми

В Одеській області торік 39 батьків позбавлені можливості виховувати своїх дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник обласного Управління у справах сім`ї і молоді Володимир КІРОВ.

Цей крайній захід суд визначив у 34 випадках стосовно тих, хто не виконував своїх батьківських обов`язків. Решта позбавлені батьківських прав за нанесення дітям тілесних ушкоджень. У цих випадках, уточнив В.КІРОВ, порушено кримінальні справи за статтями 166 і 126 Кримінального кодексу України.

Всього, за його словами, обласне управління направило до суду 117 матеріалів проти несумлінних батьків.

Ще 255 мешканців регіону, додав В.КІРОВ, притягнуто в минулому році до відповідальності за насильство щодо дітей. Аналіз ситуації показує, що діти знаходяться в складних обставинах більш ніж у 4 тисячах сімей, причому в цих сім`ях проживають понад 8 тисячі неповнолітніх, а також більше 2 тисяч дорослих осіб, що здійснюють насильство по відношенню до них.