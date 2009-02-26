Регіонали придумали брати в’їздне мито з громадян ЄС

Народний депутат України від Партії регіонів Леонід КОЖАРА вважає, що Україна може запровадити державне мито за в’їзд для громадян ЄС.

Про це він заявив в коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Запровадити державне мито за в’їзд до України, тому що ЄС поки не збирається відмовлятися від стягування плати за візи. Ми повинні діяти дзеркально. Думаю, що це може бути, як у Туреччині, Таїланді, де платиться при в’їзді державне мито”, - сказав Л.КОЖАРА.

Він зазначив, що на сьогодні навряд чи можливим є відновлення візового режиму для громадян ЄС, оскільки це може негативно сприйнятися в Європейському Союзі.

“Ви знаєте все це безпосередньо матиме вплив на атмосферу відносин Україна-ЄС. Думати треба не зараз, а треба було раніше. Тому я думаю, що повернутися до візового режиму з країнами ЄС ми вже не можемо”, - висловив думку депутат.

Л.КОЖАРА також зазначив, що ініціатива щодо запровадження державного мита мала б виходити від Президента, оскільки вона має безпосереднє відношення до зовнішньої політики.

Як повідомляв УНІАН, Україна скасувала візовий режим для громадян ЄС, США, Канади та ряду інших країн в 2005 році. З 1 січня 2008 року вартість короткотермінових віз до країн-членів ЄС для українців становить 35 євро.