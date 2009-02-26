Керівника Маріїнського театру ледве не збили ізраїльські ВПС

Знаменитий російський диригент і керівник Маріїнського театру Валерій Гергіє мало не загинув.

Приватний літак, в якому він летів в Ейлат на музичний фестиваль, ледве не збили ізраїльські ВПС.

Поряд з літаком відомого на весь світ диригента з`явилися два ізраїльські винищувачі. Вони піднялися в небо по тривозі. Валерію Гергієву довелося летіти чартерним рейсом для віп-персон, оскільки він не встигав на відкриття музичного фестивалю, який сам же і організував. Екіпаж приватного літака, в якому знаходився знаменитий диригент, довго не виходив на зв`язок з диспетчерами. За однією з версій, через проблеми з системою зв`язку. І коли літак перетнув повітряний кордон з Ізраїлем, на землі занервували. Винищувачі наблизилися до непізнаного літака так близько, наскільки можливо. Знаменитий диригент не відразу зрозумів, що трапилося. До того ж за його словами, він «читав книгу і не звернув уваги» на несподіваний ескорт. Все, на щастя, обійшлося. Останнім часом винищувачі армії оборони Ізраїлю все частіше піднімаються по тривозі назустріч літакам, екіпажі яких на зв`язок не виходять. Це зроблено з метою не допустити можливих нападів терористів з повітря.

Фестиваль «Класика на Красаному морі», який відкривається сьогодні, пройде в порту Ейлата. Він триватиме три дні.

Эхо Москвы