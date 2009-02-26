Прес-конференція ”Корупція у містобудуванні: результати дослідження дій місцевої влади”

Кому вигідний безлад у нормативному врегулюванні відносин у сфері будівництва? Чому місцеві ради не поспішають з прийняттям документів, які зроблять процедуру затвердження містобудівної документації прозорою та простою? Що приховують від громади депутати та місцеві чиновники, відмовляючись відповідати на запити громадян?

На всі ці питання дадуть відповідь представники національної коаліції неурядових організацій «Запровадження прозорих та вільних від корупції механізмів забудови» під час прес-конференції за результатами, проведеного у п’яти містах України, моніторингу дій влади та місцевого самоврядування. Під час заходу також буде представлений пакет рекомендацій щодо покращення ситуації, розроблений експертами коаліції. Прес-конференція відбудеться 12 бере-зня у приміщенні інформаційної агенції «Укрінформ» за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16 (ст. м. Театральна)

У заході візьмуть участь експерти неурядових організацій, що працюють у зазначеній проблематиці, представники ініціативних груп, що протидіють незаконній забудові, представники профільних державних установ та засобів масової інформації.

Проект реалізується за підтримки програми «Сприяння активній участі громадян у подоланні корупції «Гідна Україна».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 8/16 (ст. М. Театральна)

Дата та час: 12 березня, початок - 12.30, закінчення – 13:30

Контакти: Юля Ращупкіна, тел.: 8 067 640 94 40, e-mail: ruvmig@gmail.com