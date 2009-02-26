«Русский марш» в Одесі скасований

«Русский марш», проведення якого 28 лютого в центрі міста ініціювала громадська організація «Військо вірних козаків чорноморських імені Богдана Хмельницького», не відбудеться.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків УМВС України в області, «керівництво вказаної організації повідомило облуправління міліції, що відмовилося від проведення акції «у зв`язку і загострення ситуації навколо заходу, що може призвести до масових безпорядків».

Представник ЦГЗ Володимир ШАБЛІЄНКО уточнив, що саме ця організація виступала організатором даної акції, названої «Єдність», яка планувалася 28 лютого о 12.00 на Соборній площі обласного центру.

Як повідомлялося, Одеська обласна організація ВО "Свобода" закликала МВС і Службу безпеки України не допустити проведення в Одесі "Руського маршу", запланованого на 28 лютого.

Згідно з повідомленням "Свободи", "проведенням цього маршу антиукраїнські організації хочуть показати неспроможність влади захистити мир і спокій у нашому місті. Під прапори шовінізму збирають всіх тих, хто хоче силою нав`язати українським громадянам своє бачення майбутнього країни".

При цьому, як відзначає "Свобода", вона має в своєму розпорядженні інформацію про "підготовку бойовиків для того, щоб скоювати напади на одеситів, які не підтримують організаторів цієї провокації".

З подібними закликами до силових структур звернулися також обласні організації НРУ, НПУ, об`єднання «Просвіта», обласна Асоціація козацьких організацій «Січ» та інші, попереджаючи, що не дадуть проросійським силам провести ще одну антидержавницьку акцію в облцентрі.