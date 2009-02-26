Єврокомісію просять забезпечити спрощений візовий режим

Депутати Європарламенту попросять Єврокомісію вирішити проблеми з реалізацією угоди про спрощення візового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференції співголова Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) по завершенню 12-го засідання Комітету.

“Ми відзначили, що прогрес дуже незначний”, - сказав він.

“І ми вирішили звернутися до Єврокомісії з тим, щоб ці проблеми були вирішені”, - додав А.СЕВЕРІН.

У свою чергу член української частини Комітету Леонід КОЖАРА (Партія регіонів) повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, що українська делегація зупинилися на кількох аспектах невиконання зобов’язань в рамках угоди з боку європейських країн. Серед них – практична відсутність видачі довготермінових (до 5-ти років) віз, відсутність уніфікованих правил щодо переліку документів, які мають подаватися до різних посольств країн-членів ЄС на отримання віз, а також – діяльність посередницьких компаній.

“Ми відверто сказали, що ми не розуміємо статусу таких компаній, а також, що це – шлях до корупційних дій, які не потрібні ні українській стороні, ні європейським державам”, - зазначив український депутат. Він додав, що Україна розуміє проблеми європейських партнерів, які полягають, зокрема, в неможливості розширення консульських структур, однак, водночас висловився за необхідність чіткого визначення статусу посередницьких компаній, а також вирішення питання щодо їхнього фінансування.

“Фінансування діяльності таких компаній має відбуватися за рахунок тих держав, які це організовують, а не за рахунок українських громадян. Тому що виходить, що наші громадяни платять двічі”, - сказав Л.КОЖАРА.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року. Водночас, українська сторона постійно констатує неповне виконання країнами-членами ЄС взятих не себе зобов’язань в рамках цієї угоди.

З 2007 року ряд європейських консульств почали працювати з аутсорсинговою компанією VFS. Деякі країни, як Бельгія та Нідерланди, доручили цій компанії повністю приймати весь пакет документів на отримання візи і передавати його до консульських установ (вартість – 25 євро “плюс” вартість візи – 35 євро), інші, як Франція, Німеччина, Італія – лише призначати час інтерв’ю у консульському відділі (вартість – 5 євро “плюс” вартість візи – 35 євро). Європейські країни кажуть, що користування послугами посередника є необов’язковим, і громадяни України можуть напряму звертатися до консульських відділів, однак на практиці, консульські відділи практично не приймають документів від громадян Україну без посередника.